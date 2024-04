Rzeźniczakowie pokazali kolejne nagranie z Antosią. Internauta gorzko: "A później PŁACZ, że hejt". Kuba zareagował (FOTO)

Jakub Rzeźniczak otworzył się na temat internetowej krytyki

To ciekawy temat. Mnie zastanawia, co takiego publikujemy, by to hejtować? Jakieś treści, które są złe, smutne? Boli oglądanie szczęśliwych ludzi? To jest zastanawiające. I po co generalnie kogoś hejtować? Jak nie lubię danej osoby i treści, które publikuje, to ich nie oglądam. A cel? Media społecznościowe służą do tego, by publikować, a my to lubimy. Samo tworzenie contentu sprawia nam dużo radości i jest świetną zabawą - podkreślił.