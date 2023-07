Są razem od ponad trzech dekad, a ich córka stała się muzą Marka Kondrata. Jak wygląda żona Grzegorza Turnaua, Maryna Barfuss? (FOTO)

Związek Antoniny Turnau z 37 lat od niej starszym Markiem Kondratem wywołał swego czasu w mediach niemałe zamieszanie. Kontrowersje towarzyszą im zresztą do dziś, co jest zupełnie inną sytuacją niż w przypadku jej ojca. Grzegorz Turnau od lat konsekwentnie unika zapraszania dziennikarzy do swojego życia poza sceną i unika szumu wokół własnego związku, a ten trwa w najlepsze już od ponad trzech dekad.