Sąd drugiej instancji rozpatrzył sprawę Barbary Kurdej-Szatan. Jest prawomocny wyrok

AMBROZJA🧐 38 min. temu

W każdym razie nie wyobrażam sobie, żeby był niekontrolowany napływ imigrantów do Polski. Oni zazwyczaj nie będą chcieli się asymilować, będzie to co jest obecnie we Francji, czy w Niemczech. Polacy wtedy staną się obywatelami drugiej kategorii.