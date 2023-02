Sąd ZMIENIŁ WYROK w sprawie żony Ryszarda Kalisza! Argumentowano, że "poruszała się prawidłowo mimo stanu nietrzeźwości"...

W 2019 roku Dominika K. , prywatnie żona Ryszarda Kalisza , została zatrzymana w czasie prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Kobieta nie tylko miała 2,5 promila alkoholu we krwi, ale jeszcze chwilę wcześniej odebrała 3,5-letniego wówczas syna z przedszkola, przez co zachodziło podejrzenie, że poważnie naraziła go na niebezpieczeństwo.

Dominika K. w maju usłyszała wyrok. Nie zamierzała tak tego zostawić

Według relacji "Super Expressu" z zatrzymania Dominiki K. , w trakcie badania alkomatem kobieta zapewniała, że piła alkohol 2 dni wcześniej, a policjantów miała przekonywać, aby nie odbierali jej prawa jazdy, gdyż "nie czuła się pijana" . Ostatecznie nie udało jej się przekonać stróży prawa, a w maju żona Ryszarda Kalisza usłyszała wyrok we własnej sprawie. Na odległość, bo do sądu nie przyszła.

Sąd złagodził wyrok Dominiki K. "Kara rażąco niewspółmierna do okoliczności"

To nie wszystko. Zakaz prowadzenia pojazdów został obniżony z 6 do 4 lat, a kara pieniężna z 15 do 10 tysięcy. Łagodność sądu w stosunku do żony polityka może zaskakiwać, jednak to linia obrony budzi największe kontrowersje.