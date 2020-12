Sądny dzień w Brazylii: do księgarń trafiło tłumaczenie "365 dni" Blanki Lipińskiej

Ola 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Tylko potraficie krytykować. Znajdą się tacy co będzie się im podobała książka a także film i co w tym złego? O gustach się nie dyskutuje. Trzeba być mocno ograniczonym by szydzić z czyjegoś gustu muzycznego, filmowego itd. Więcej luzu nie każdy musi lubić to co wy, każdy jest inny