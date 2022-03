Salma Hayek i jej ściśnięty biust kontynuują wieczór po BAFTA w luksusowej restauracji serwującej owoce morza (ZDJĘCIA)

Po zaprezentowaniu swoich wdzięków na ściance londyńskiego Royal Albert Hall Salma nie zamierzała wracać do domu i kontynuowała wieczór w serwującej owoce morza luksusowej restauracji Scott's.

Na kolację przyodziana w fioletową welurową sukienkę z przykuwającym oko dekoltem i koronkowymi zdobieniami gwiazda pojechała w towarzystwie męża, Francoisa-Henriego Pinaulta. Fotoreporterom udało się ich sfotografować zarówno na parkingu, jeszcze z wnętrza samochodu, jak i przed wejściem do lokalu. Choć Hayek ze względu na przystawiony do ucha telefon sprawiała wrażenie zajętej, znalazła chwilę, by u boku ojca swojej córki zapozować przed obiektywami paparazzi.