Salma Hayek pozuje na pokazie Balenciagi z mężem miliarderem, córką i PASIERBICĄ (ZDJĘCIA)

Lewandowski I Tyszka zerwali kontrakty z Huwawei - śmieszne, bo przez tyle lat nie przeszkadzało im to, ze Huwawei wykorzystuje Ujgurów, nie przeszkadzało im to co dzieje się w XInciangu! ZAŁOŚNI SĄ!