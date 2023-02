Salma Hayek została ZMUSZONA do ślubu z miliarderem? "To wyglądało jak interwencja. Zaciągnęli mnie DO SĄDU"

Salma Hayek wspomina ślub z Francois-Henri Pinaultem. Zaskoczyła wyznaniem

Hayek nieoczekiwanie zdradziła, że formalizacja związku z francuskim miliarderem mała dość nieoczekiwany przebieg. Aktorka wyznała, że nie dano jej wyboru i w pewnym sensie została zmuszona do ślubu z obecnym mężem . W osobliwą intrygę wplątani byli bliscy Salmy, a ona sama ponoć do końca nie wiedziała, że w walentynki powie ukochanemu "tak".

Salma Hayek o "romantycznym" początku małżeństwa z mężem. "Zaciągnęli mnie do sądu"

Miałam fobię na punkcie małżeństwa - przyznała i opisuje: Chyba nigdy nie opowiadałam tej historii. To wszystko wyglądało jak interwencja. Po prostu zabrali mnie do sądu. Moi rodzice, mój brat, wszyscy się na mnie zawzięli.

Ślub pary miał miejsce w Paryżu, a następnie zakochani udali się do Wenecji na uroczystości weselne. Choć aktorka miała opory i sytuacja wyglądała niepokojąco, to dziś wspomina tę anegdotę z przymrużeniem oka.

Nie wiedziałam, kim on jest. Potem czytałam o sobie w prasie, że wyszłam za bogatego faceta dla majątku. Ja po prostu spotkałam czarującego i niezwykle pewnego siebie mężczyznę. Kiedy go poślubiłam, ludzie mówili, że to było zaaranżowane małżeństwo. Mówcie sobie, co chcecie. Jesteśmy ze sobą od niemal dwudziestu lat i nadal jesteśmy w sobie szaleńczo zakochani.