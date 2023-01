"Ubrana" jedynie w siateczkę i biżuterię Salma Hayek zachwyca na premierze "Magic Mike'a" (ZDJĘCIA)

Ewa 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Widzę, że Salma Hayek drastycznie zmieniła styl, ale przegina w drugą stronę. No nie ma kobieta kompletnie wyczucia stylu ani gustu. Mówili jej, żeby nie eksponowała tak biustu, to postanowiła eksponować inne części ciała 🤦 Nie wpadła na to, że jest jeszcze opcja nieeksponowania nadmiernie żadnej części ciała. Chyba, że to ma być żart. Jeśli tak, to nie jest śmieszny.