Salma Hayek w gorsecie z dekoltem PRZYCIĄGA WZROK na evencie DuJour (ZDJĘCIA)

Salma Hayek zyskała ogromną popularność w latach 90., kiedy to wystąpiła w telenoweli "Teresa". Produkcja zapewniła jej tytuł meksykańskiej gwiazdy, ale na międzynarodową karierę musiała chwilę poczekać. Duży rozgłos w Stanach Zjednoczonych przyniosła jej rola w filmie "Desperado", gdzie na ekranie towarzyszył jej Antonio Banderas. Kilka lat później mogła już pochwalić się tytułową rolą w filmie "Frida", a aktorka do dzisiaj pozostaje niezwykle aktywna zawodowo. W zeszłym roku można było ją podziwiać w produkcji "Dom Gucci", gdzie zagrała obok Lady Gagi i Adama Drivera. Gwiazda dołączyła również do uniwersum Marvela i wystąpiła w filmie "Eternals".