Sam Asghari broni Britney Spears przed byłym mężem i atakuje go w oświadczeniu: "NIE WAŻ SIĘ tak o niej mówić"

Jego wywody są za mądre dla Kevina. Kebin, prosty facet ale sprytny. Wziął druga żonę, z którą tez ma dzieci, duża rodzina w której chyba nikt nie ma normalnej pracy? Myślę że o dom i wychowanie synow dba właśnie ta zona, a Kevin cóż.. Britney od zawsze była specyficzna i miała problemy emocjonalne. Ale jak jej obecny mąż pisze, to da się rozwiązać terapia i leczeniem, nie potrzeba na to kurateli i ubezwłasnowolnienia. Oczywiście, że ona potrzebuje wsparcia, nie jest całkiem zdrowa, ale też nie jest glupia. Jak na scenie występowała bardziej rozebrana niż ubrana to było ok, bo zarabiała kase. A jak wrzuci zdjęcie z plaży topless to jest wielka drama. Ona potrzebuje akceptacji, bo ma zaburzone postrzeganie samej siebie. Całe lata występowała jako symbol seksu, taki był jej sceniczny wizerunek. Ten mąż jednak pare lat już z nią jest i stara się ją wspierać. Być może nie jest to małżeństwo for ever, ale może tak się zdarzyć, nigdy nie wiadomo przecież, bardziej niedobrane pary są że sobą po 20 czy 30 lat.