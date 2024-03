Sam Smith w NIEBOTYCZNYCH obcasach i z kijem w dłoni paraduje po wybiegu na paryskim Tygodniu Mody (ZDJĘCIA)

Sam Smith w show biznesie funkcjonuje już od ponad dekady i niewątpliwie może się pochwalić międzynarodową rozpoznawalnością. Niebinarna osoba artystyczna ma w swoim dorobku 4 albumy studyjne, 5 statuetek Grammy oraz wiele singli, które królowały na światowych listach przebojów. Smith regularnie zwraca na siebie uwagę mediów oraz internautów, jednak nie tylko w kontekście swojej działalności w branży muzycznej. Wyróżnia się bowiem zamiłowaniem do nietuzinkowych stylizacji, które daje o sobie znać również z dala od czerwonych dywanów.

Sam Smith na paryskim Tygodniu Mody. Odważna stylizacja

Wielu znanych miłośników markowych stylizacji przebywa obecnie w Paryżu, gdzie trwa kolejna edycja Tygodnia Mody. Od kilku dni we francuskiej stolicy co rusz odbywają się pokazy nowych kolekcji światowej sławy projektantów. Swoje propozycji na sezon jesienno-zimowy przedstawili już m.in. Balmain, uwielbiana przez Annę Lewandowską Isabel Marant oraz kontuzjowana Victoria Beckham, która po skończonym show przeszła po wybiegu o kulach. W sobotę w Paryżu odbył się pokaz marki Vivienne Westwood, nad którą czuwa obecnie mąż nieżyjącej już projektantki, Andreas Kronthaler. Wydarzenie przyciągnęło rzecz jasna wiele znanych osobistości, które można było dostrzec nie tylko na widowni. Sam Smith to jedna z gwiazd, którym przypadł zaszczyt zaprezentowania projektów domu mody na wybiegu.