Sam Smith w nietuzinkowej spódnicy całuje się z chłopakiem na nowojorskiej ulicy (ZDJĘCIA)

O co wam chodzi przecież polityka forsowana przez obecny rząd w Polsce zmierza wprost do takich obrazków , czy to nie za sprawą tęczowej koalicji Tuska spacerowano po ulicach naszych miast z Matką Boską w waginie czy nie pamiętacie jak rząd Tuska popierał tych z durszlakami na głowach czy to nie obecna minister chce obniżenia logiki myślenia wśród dzieci i młodzieży a zamiast tego pigułkę dzień po .Wszystko zmierza do tego co katastrofą okazało się w krajach zachodnich a przeciw czemu był rząd PIS ale wy woleliście łazić po ulicach szczuć na kościół szczuć na normalnych ludzi dl których rodzina to mama tata i dzieci