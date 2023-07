Internauci WYŚMIALI stylizację Sama Smitha z premiery "Barbie": "To nie jest film Kanye Westa..." (ZDJĘCIA)

Już od jakiegoś czasu powszechnie uwielbiana jak do tej pory osoba artystyczna Sam Smith próbuje ewidentnie iść w kontrowersje i nie do końca im to chyba wychodzi. Po serii występów inspirowanych satanistyczną symboliką w oprawie z czerwonego lateksu i wymyślnych kapeluszy wszyscy spodziewali się, że gwiazda wykaże się podobną weną przy szykowaniu kreacji na różowy dywan premiery filmu o Barbie. Tak się niestety nie stało.