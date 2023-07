Londyńska premiera "Barbie". Po różowym dywanie kroczyli Margot Robbie, Ryan Gosling oraz ANDZIAKS i LUKA. Światowi? (ZDJĘCIA)

Zxxx 51 min. temu zgłoś do moderacji 267 2 Odpowiedz

Widzicie ludzie ... Jak ktoś ma kasę to może nawet zablokować komentarze na pudelku...wielkie słowa o wolności to puste słowa. Widocznie Pan Paczka lubi ten typ kobiet, niezbyt lotnych ... Jego była żona ewidentnie go przewyższała ... To podobna sytuacja jak u Skiby.