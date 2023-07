Margot Robbie ZACHWYCA w dwóch kreacjach inspirowanych lalką Barbie na premierze w Seulu (ZDJĘCIA)

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że będzie to najgorętsza premiera tego lata. Fanki i fani na całym świecie czekają, aż do kin w ich krajach zawita wreszcie film Barbie w reżyserii Grety Gerwig z Margot Robbie wcielającą się w rolę kultowej lalki. Robbie już od dobrych paru tygodni bierze udział w intensywnej promocji filmu. Teraz starania marketingowe jeszcze bardziej przybrały na sile. Gwiazda pojawiła się ostatnio na premierze w Seulu. Stylizacje, które zademonstrowała na różowym dywanie, przyprawiłyby o zawroty głowy nawet najbardziej wybredne fashionistki.

Już po kilku chwilach Robbie zmieniła kostium. Tym razem była to tiulowa sukienka (oczywiście też w różu), z migoczącym body. Do kreacji dobrano różowe sandałki na szpilce i kolejny model popularnej torebki Versace. Prędko stało się jasne, że oba kostiumy są kopią strojów lalki Barbie z zestawu "Day to Night" z 1985 roku. Za koncepcję odpowiedzialny był stylista Andrew Mukamal, który do tej pory pracował między innymi z Billie Eilish i Zoe Kravtiz.