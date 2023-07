PUDELEK OCENIA: modowe sukcesy i porażki tygodnia. Margot Robbie jak lalka Barbie, Kendall Jenner w stroju smutnej chmurki... (ZDJĘCIA)

Jennifer Lawrence wraca do gry z nowym filmem, co oczywiście oznacza, że paparazzi znów mają laureatkę Oscara na swoim celowniku. Czemu miała służyć ustawka na ulicach Nowego Jorku z psami, które nawet nie należą do aktorki? Nie do końca wiadomo. Czego możemy być jednak pewni, to tego, że styliści Lawrence w ostatnich tygodniach znakomicie wywiązują się ze swojej pracy. Nowojorska stylówka gwiazdy pięknie bawi się proporcjami - nogawki szurają po asfalcie, a goni je przydługi oliwkowy płaszcz. O tytuł "wisienki na torcie" walczy natomiast przerzucony przez ramiona sweter i najzwyklejsze w świecie baleriny - absolutny hit tego sezonu. Cieszymy się, że Jennifer znów jest z nami i już czekamy na więcej.