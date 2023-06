PUDELEK OCENIA: modowe sukcesy i porażki tygodnia. Przepiękna Zendaya, klasyczna Kasia Sokołowska i festyn w Białymstoku.... (ZDJĘCIA)

Nie ma się co oszukiwać. "I tak po prostu" to kompletna szmira, która w żadnym stopniu nie dorównuje urokowi oryginalnego "Seksu w wielkim mieście". Wraz z premierą drugiego sezonu nieudanej kontynuacji przygód mieszkanek Nowego Jorku fani zostali jednak uraczeni serią materiałów wideo przygotowanych na tę okazję przez redakcję amerykańskiego Vogue'a. To właśnie na krótkim klipie wyreżyserowanym przez Bardię Zeinali Sarah Jessica Parker jawi nam się w przepięknym kremowym komplecie. Widzimy tu słynną "naked dress", którą Carrie miała na sobie na jednej z pierwszych randek z Mr. Bigiem. Dobrano do niej cudny, wyszywany cekinami płaszczyk i delikatne dodatki. Tak właśnie wyobrażalibyśmy sobie Carrie po latach. Możemy mieć tylko żal, że ci sami styliści nie pracują przy "I tak po prostu", bo to, co wyprawiają tam Molly Rogers i Danny Santiago (kostiumografowie zatrudnieni przy serialu) woła niestety o pomstę do nieba.