Samochód syna Sylwii Peretti nie miał foteli?! W żółtym renault WYMONTOWANO tylne siedzenia. Gdzie jechali pasażerowie?

Olala 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No i co w tym sensacyjnego? Ścigał się tym autem, było do tego dostosowane wiec skąd zdziwienie, to że było żółte to też dla Was szok? Co z tego że siedzieli na pace, to ich sprawa skoro im bylo wygodnie to siedzieli