Wypadek syna Sylwii Peretti. Kraków zamierza domagać się ZWROTU KOSZTÓW naprawy uszkodzonego muru. Padły kwoty

Student Prawa 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wszystkie odszkodowania zapłaci ubezpieczyciel. Następnie wystąpi z regresem do sprawcy, który nie żyje. Roszczenie wejdzie w skład masy spadku po zmarłym Patryku P. a jego jedyny spadkobiercy (rodzice) już odrzucili spadek bądź przyjmą go z dobrodziejstwem inwentarza, zatem nie zapłacą grosza. I tym samym my wszyscy, co płacimy składki OC zrzucimy się na tę hucpę. Dziękuję, ta porada prawna jest gratis