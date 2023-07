Wypadek syna Sylwii Peretti. Jest nowy komentarz prokuratury!

Gupifan 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ojczym co to ma układy w policji i prokuraturze próbuje wybielić sprawcę i szuka tego przechodnia by go obwinić. Jednocześnie próbuje wyciszyć temat rajdów syna celebrytki no i tematu zawartości alkoholu