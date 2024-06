Samotna Jennifer Lopez bryluje na pokazie domu mody Dior. Zaprezentowała się w NIEBOTYCZNIE WYSOKICH szpilkach. Ikona? (ZDJĘCIA)

Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Włoskie wakacje Jennifer Lopez również stały się już przeszłością. Kilka dni temu media rozpisywały się o samotnym wypadzie wokalistki do Włoch, a w sieci pojawiły się zdjęcia, gdy J.Lo dokazywała ze znajomymi na pokładzie luksusowego jachtu. Po włoskiej eskapadzie Jennifer Lopez nie wróciła jednak do męża, a odwiedziła Paryż, gdzie właśnie odbywa się Tydzień Mody Haute Couture.