Samotna Meghan Markle przemierza słoneczną Kalifornię w jesiennym płaszczu. Uwagę zwraca ANTYSTRESOWY plaster (FOTO)

Meghan Markle i książę Harry mają ostatnio wiele zobowiązań. We wtorek młodszy z synów króla Karola III zawitał do Japonii. 38-latek wziął w Tokio udział w odbywającej się konferencji World Sports Values Summit for Peace. Meghan została natomiast w Kalifornii, gdzie spędza czas z dziećmi.