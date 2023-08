Książę Harry wyleciał do Tokio. Wiadomo, co w tym czasie robiła Meghan Markle w Los Angeles. Nie była sama

Jak na razie nic nie wskazuje na to, by książę Harry planował usunąć się w cień. We wtorek młodszy z synów króla Karola III zawitał do Japonii, a dokładniej do Tokio. Na miejscu 38-latek wziął udział w odbywającej się w konferencji World Sports Values Summit for Peace. Podczas wystąpienia na scenie książę ochoczo rozpływał się nad japońską kulturą i dziękował mieszkańcom kraju za ich gościnność. Zapewnił także, iż wprost nie może się doczekać kolejnej wizyty w "kraju kwitnącej wiśni".