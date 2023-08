Pozbawiony tytułu Harry stroi miny podczas konferencji w Tokio: "Chętnie bym tu zamieszkał, gdybyście mnie PRZYJĘLI" (ZDJĘCIA)

Choć ich sytuacja wygląda niewesoło, rudowłosy arystokrata robi wszystko, co w jego mocy, by przedłużyć swoje "5 minut" i powrócić do łask. W środę syn króla Karola przyleciał z Los Angeles do Tokio, gdzie sprowadziła go konferencja World Sports Values Summit for Peace, w której wziął zresztą udział. U jego boku próżno było szukać Meghan, która została z dziećmi w ich wartej 62 miliony złotych willi w Montecito. Była to pierwsza wizyta Harry'ego w Japonii od czterech lat. Przemawiając do zebranych 38-latek nie mógł się nachwalić miejscowych i ich ojczyzny, prezentując przy tym cały wachlarz osobliwych min.