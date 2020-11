Samuel Pereira NIE JEST już szefem TVP.Info? "Miarka się przebrała, gdy poleciał do USA"

Hhhhhb 41 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

On się do tego nie nadaje. Wiecie był całkiem niezły jak był opozycyjnym dziennikarzem, bo jako jeden z niewielu cisnął Tuska i resztę. Ale to co teraz wyrabia to jakiś żart. Powinni go, dla przykładu, wywalić.