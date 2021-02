"Sanatorium miłości": Rozchwytywany Zbigniew jednak ZNALAZŁ MIŁOŚĆ w programie? "Moje serce jest już zajęte"

Trzecia edycja Sanatorium miłości niemal od początku budzi spore zainteresowanie. Najwięcej emocji wzbudzają poczynania nieco apodyktycznego seniora imieniem Edward, który słynie z dość kontrowersyjnego podejścia do świata. Co tydzień to właśnie jego kolejne wypowiedzi zdobią nagłówki na temat show.

Skostniałe poglądy Edwarda to jednak niejedyna kwestia, która budzi emocje wśród widzów Sanatorium miłości. Głośno było też o konflikcie Anny i Janiny, które poróżniła sympatia do jednego z kolegów z turnusu, Zbigniewa. Choć senior od początku podkreślał, że "nie chce czuć się osaczony", to koleżanki z jednego pokoju były gotowe walczyć o niego wręcz do upadłego.

W ostatnim odcinku seniorki wyznały jednak, że nie chcą zmieniać pokoi i doszło między nimi do aktu pojednania na oczach wszystkich kuracjuszy. Jednocześnie zaborcza Anna wyglądała na mocno obrażoną na Zbyszka, który bez wyrzutów sumienia chodził na kolejne randki i flirtował z pozostałymi uczestniczkami. Widzowie obawiali się wtedy, że może to wpłynąć na jego ewentualne sukcesy w programie.

Teraz dowiadujemy się jednak, że prawdopodobnie tak się nie stało. Sam zainteresowany postanowił się bowiem pochwalić na łamach Rewii, że udało mu się znaleźć miłość w programie. To wyznanie nieco koliduje z planami TVP, które zakładają, że ewentualne pary poznamy w wielkim finale programu, ale nikt nie mówił, że ukrycie wielkiego uczucia będzie łatwe...

Okazało się, że wziąłem udział w programie życia. Dotąd myślałem, że szybko to można się zakochać w melodramatach. Moje serce jest już zajęte - dowiadujemy się z lektury pisma.

Senior nie chciał jednak zdradzić, czy jego wybranką jest któraś z wymienionych pań, które jeszcze niedawno skakały sobie do oczu w walce o jego względy. Oprócz tego dowiadujemy się o trudnej przeszłości Zbigniewa, który jeszcze kilka lat temu zmagał się z poważną nadwagą. W pewnym momencie groziła mu nawet śmierć, co zmotywowało go do wzięcia sprawy w swoje ręce.

Choć w krytycznym momencie senior ważył aż 120 kilogramów, to wkrótce odnalazł pasję w sporcie. Dziś prowadzi zdrowy tryb życia, biega w maratonach, a nawet prowadzi zajęcia ruchowe w Centrum Seniora w Opolu. Oprócz tego uczy się aż trzech języków, co również stało się jego sposobem na wolny czas.

