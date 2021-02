"Sanatorium miłości". Uczestniczki zdradzają, dlaczego nie chcą dać szansy Edwardowi: "Jest BARDZO APODYKTYCZNY, WSZYSTKO NA "NIE""

Co ciekawe, dobrych stron starała się szukać w seniorze Halina, jednak ona także nie widzi z nim swojej przyszłości. Seniorka przyznała, że w sumie to go lubi, ale nie wygląda na chętnego do pomocy w gospodarstwie , na czym jej wyraźnie zależało. Przy okazji oceniła też krótko kilku innych panów.

No Edek to kolega, kabareciarz taki, ale do roboty to on się nie nadaje. Wiesiek szuka takiej, co by mu gotowała, porównuje nawet do mamy swojej. Masakra, on jest taki biznesmen, albo udaje. A Andrzej to taki facet, którego trzeba słuchać i najlepiej, żeby mu się nie sprzeciwiać. Do niego trzeba mieć podejście - mówiła szczerze.