Sandra Dorsz oglądała filmy Stuu. Teraz grzmi: "To dla mnie cios. Czuję potężne ZAŻENOWANIE" (WIDEO)

Choć starsze pokolenia z pewnością mają trudności w zrozumieniu fenomenu niektórych youtuberów, nie da się ukryć, że dla setek tysięcy młodych ludzi takie postacie jak Stuu Burton czy Gargamel były swego czasu prawdziwymi autorytetami. Wraz z Pandora Gate wiele z owych autorytetów legło w gruzach. Znana z 8. serii Top Model Sandra Dorsz w rozmowie z Pudelkiem odniosła się do skandalu, o którym słyszała już cała Polska.

Sandra Dorsz o Pandora Gate

Byli to moi idole. Ja jestem rocznik 2000. Wychowałam się na YouTube, na ich filmach. Był to dla mnie ogromny cios, szok. (…) Cieszę się, że to skąd pochodzę, moi rodzice, że mnie od tego uchronili.