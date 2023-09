Gargamel odpowiada na oskarżenia o stosowanie PRZEMOCY FIZYCZNEJ wobec NIEPEŁNOLETNIEJ partnerki! "Jest mi wstyd"

BabkaA 14 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Chce to napisac, bo moze inne osoby na tym skorzystaja. To co robil ten Gargamel tej dziewczynie, robil mój brat mi. Starszy o 5 lat. Molestował mnie, bił, poniżał, pluł, szarpał. On mial 18 lat kiedy ostatni raz to zrobił, a ja 13 - byl dorosly a ja bylam dzieckiem. Kiedy blagalam rodzine o pomoc nikt mi nie wierzyl. Nie mialam w domu warunkow do nauki, stracilam dziecinstwo przez tego potwora (i moich rodzicow ktorzy mieli to gdzies). Moj brat jest alkusem tak jak gargamel. Teraz nie wpuszczam go w ogole do mojej przestrzeni, nie obchodzi mnie ten czlowiek i nie chce miec z nim nic wspolnego - nigdy mnie nie przeprosil i raczej nie przeprosi, bo tak jak gargamel jest mizoginem przebranym za adwokata praw kobiet.