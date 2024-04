Sandra Hajduk zaliczyła WPADKĘ w "DD TVN". Z jej ust padło NIECENZURALNE słowo

Justi 38 min. temu zgłoś do moderacji 109 4 Odpowiedz

LUDZIE odpowiedzialni za ten program - ZDEJMIJCIE JE Z TEGO PROGRAMU! Tego się nie da oglądać! Czy Wy w ogóle czytacie komentarze i opinie ludzi? One się do tego nie nadają, a Wy obsadziliście je ludziom rano na święta 🤦‍♀️😡 zero ogłady, zachowują się jak na imprezie, gwiazdorzą i drą te japy non stop. Pewnie są osoby, które to lubią, ale większość ma ich dość. Do tego niepochlebne komentarze, są przez Was usuwane. Szkoda, to był kiedyś fajny ciekawy program, teraz tylko ploty, pierdoły, wrzaski, nic konkretnego.