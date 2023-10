Sandra Kubicka musiała jechać DO SZPITALA! Przerwała pracę na planie show TVP

Ula 33 min. temu zgłoś do moderacji 49 2 Odpowiedz

Moi drodzy, także te wszystkie suplementy, milion przyjmowanych różnych dawek, zdrowa dieta pudełkowa (jej). I te inne wszystkie rzeczy które reklamują wszyscy celebryci, nie wpłyną na to, ze uniknięcie chorób.badajcie się… jak się złe czujecie to idźcie do lekarza a nie przyjmujecie ashwagandy, witaminy na potęgę bo ktoś reklamuje… róbcie badania przed jakakolwiek suplementacja i nie kupujcie w ciemno. To nie hejt w stronę Sandry - życzę dużo zdrowia. Tylko zwracam uwagę abyście naprawdę zastanowili się 10 razy zanim kupicie coś co jest polecane na insta czy tiktoku. Tak po prostu :)