Sandra Kubicka promuje "autorskie" perfumy w towarzystwie JEDNEJ znanej koleżanki... (ZDJĘCIA)

Sandra Kubicka weszła do polskiego show biznesu z dużym impetem, promowana u nas jako "polski aniołek" Victoria's Secret . Szybko okazało się jednak, że wychowana w USA modelka, choć lubi chwalić się światowym życiem, zdecydowanie większe perspektywy na karierę i popularność ma w Polsce, a nie za oceanem.

Od tamtej pory Kubicka regularnie więc przyjeżdża do ojczyzny, by pozować na ściankach lub brać udział w programach rozrywkowych. Duże zainteresowanie budzi też jej burzliwe życie prywatne: niedawno Sandra rozstała się z kolejnym "narzeczonym", co oczywiście również skrupulatnie zrelacjonowała w swoich mediach społecznościowych.