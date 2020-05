Sandra Kubicka ROZSTAŁA SIĘ Z "NARZECZONYM" i wraca do Polski: "Nie jestem w Miami szczęśliwa, a żeby go uszczęśliwić, muszę być szczęśliwa sama ze sobą"

Choć zdawało się, że tym razem, to ten jedyny, wszystko wskazuje na to, że ta dwójka, choć wciąż jest w sobie zakochana, na ten moment potrzebuje... od siebie odpocząć. Na instagramowym profilu Sandry pojawiło się zdjęcie z Kaio okraszone obszernym opisem, w którym modelka tłumaczy przyczyny "przerwy" w relacji z narzeczonym.

Jeszcze będzie dobrze. Kaio mnie uszczęśliwił jak nigdy w życiu. Podnosił na duchu, wspierał, jest miłością mojego życia - zapewnia Kubicka, by po chwili przejść do sedna:

Niestety, nie jestem w Miami szczęśliwa, a żeby go uszczęśliwić, muszę być szczęśliwa sama ze sobą. Przeprowadzam się do Polski. Śmialiśmy się wczoraj przez łzy, że nie potrafimy żyć bez siebie i ta przerwa długo nie wytrzyma, ale ja na razie potrzebuje przestrzeni. Odetchnąć w spokoju - tłumaczy i dodaje:

Kaio jest mega zabawową osobą, dlatego cały świat go pokochał, ja od jakiegoś czasu potrzebuję spokoju i to też jest ok! Styl życia w Miami nie ułatwia nam, aby być spokojną rodziną. Czasami trzeba stracić drugiego człowieka, żeby to docenić. Myślę, że to tylko ulepszy wszystko. Jestem dobrej myśli.