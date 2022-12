Sandra Walter była gwiazdą TVN, jednak zniknęła z mediów. Co dziś słychać u córki Bożeny i Mariusza Walterów?

Mariusz Walter bez wątpienia był jedną z osób, które na zawsze odmieniły medialny krajobraz w Polsce. Jeden z założycieli stacji TVN przed laty stawiał fundamenty medialnego imperium, które zapoczątkowało kariery dziesiątek rodzimych gwiazd. We wtorek słynny biznesmen odszedł w wieku 85 lat, a osoby, którym niegdyś dał szansę na rozpoznawalność, dziś żegnają go w swoich oświadczeniach.

Córka Mariusza i Bożeny Walterów poszła w ich ślady. Zniknęła u szczytu sławy

Stwierdziłam, że albo teraz, albo to się tak będzie ciągnąć w nieskończoność. Samo prowadzenie programu nie jest zawodem. Ja zawsze zajmowałam się też pisaniem scenariuszy, produkowaniem... Doszłam do punktu, w którym trzeba było wybrać: albo rybki, albo akwarium. Odeszłam, kiedy dostałam nominację do Wiktora. To był najlepszy moment - wyjaśniała w rozmowie z portalem Gazeta.pl.