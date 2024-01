Sandra z "Hotelu Paradise" pogrążona w żałobie. Poinformowała o śmierci ukochanego: "Walczyłam o ciebie każdego dnia"

Marta 33 min. temu zgłoś do moderacji 19 6 Odpowiedz

"Pokochałam cię głęboką, najczystszą, bezinteresowną miłością." A) miłość powinna być bezinteresowna, inaczej to nie jest miłość a układ. "Jako jedyny znałeś całe moje życie, wszystkie doświadczenia i sekrety." B) Nie można znać całego życia drugiej osoby, nawet tej bliskiej, bo w tym przypadku ON musiałby być Tobą. C) "byłeś taki sam jak ja. Moim ideałem jak to zawsze powtarzałam " Nie można być jak inna osoba. Każdy jest sobą, to po pierwsze a po drugie: "Moim ideałem "... ideałów nie ma. D) Można kogoś lubić, kochać, szanować jednak mówienie, że ktoś jest idealnym partnerem, przyjacielem, rodzicem, bratem, no nie ma idealnych ludzi. Słodzimy sobie zazwyczaj wtedy, gdy jest już za późno :( Dziękuję. Pozdrawiam.