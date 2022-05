Sara Boruc o influencerkach, które szukają bogatego partnera: "Najgorsza rzecz w życiu to nie mieć SWOICH AMBICJI I PLANÓW"

W rozmowie z Pudelkiem Sara Boruc skomentowała tę dramę i stwierdziła, że to smutne, gdy tak młode dziewczyny nie mają ambicji ani planów na przyszłość. Żona Artura Boruca nawiązała też do programu "Żony Miami", którego bohaterki - jej zdaniem - nie zajmują się niczym konkretnym. Dodała, że ona sama zawsze szukała dla siebie zajęcia.

To jest smutne. Najgorsza rzecz w życiu to nie mieć swoich ambicji i planów. Może to ich plan na początek. Powstał program o żonach w Miami, widziałam odcinek i to się przykro ogląda. To dziewczyny, które niewiele w życiu robią. Są różne ścieżki, żeby czymś zająć się w życiu - peroruje Sara przed mikrofonem Pudelka.