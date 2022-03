Sara Boruc tłumaczy swoją obecność na paryskim Tygodniu Mody: "TO MOJA PRACA"

Ja też jestem w Paryżu, robię fittingi, mam spotkania z kupcami, chodzę na pokazy. Robię swoje. Tak, jak inni chodzą do swojej pracy. Słabe to, że widzę różne koleżanki celebrytki w Paryżu na pokazach, a na ich Insta i Stories ani wzmianki. Za to wieczne zbiórki i prośby, i udają, że ich nie ma. Dodam, że z pracą nie ma to nic wspólnego. Wolę to niż wieczną hipokryzję i robienie tego, co wypada - mówiła nam Sara.