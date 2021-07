Sara Boruc rozprawia się z plotkami, że Artur ją ZDRADZIŁ I MA DZIECKO Z INNĄ!

Sara Boruc już od dawna figuruje w czołówce najpopularniejszych polskich WAGs. Żona Artura Boruca , podobnie jak jej znane koleżanki, sprawdza się też w roli businesswoman i wytrwale promuje własną markę The Mannei. Do tej pory ciuszki spod jej ręki wpadły w oko m.in. Kardashiankom, Hailey Bieber czy Megan Fox .

Rozwijanie własnej matki to jednak zaledwie część medialnego zainteresowania, którym może się poszczycić Sara Boruc . Pierwsze kroki w rodzimym show biznesie stawiała w końcu jako żona Artura Boruca , któremu kibicowała na trybunach m.in. u boku Mariny Łuczenko . Nic zatem dziwnego, że mówi się o niej także w kontekście znanego męża-piłkarza.

Teraz na Instagramie Sara pochwaliła się kolejnym sukcesem, który dla niektórych stał się jednak sposobnością do zadania jej dość niewygodnego pytania. Boruc pochwaliła się bowiem, że kolekcja marki The Mannei jest dostępna w przedsprzedaży na jednej z internetowych platform specjalizujących się w luksusowej odzieży.

Niestety atmosferę sukcesu przerwał komentarz jednej z internautek, która postanowiła skonfrontować Sarę z pewnymi plotkami. We wpisach na portalach plotkarskich pojawiały się bowiem pogłoski, jakoby Artur zdradził ją podczas pobytu w Wielkiej Brytanii . Mało tego, miałby też doczekać się dziecka z kochanką .

Jakiś troll, który nie może pogodzić się z faktem, że I have it all. Szkoda zaprzątać sobie głowę - odpisała.