Sara Boruc wyśmiewa celebrytki, które ZA DARMO chcą wypożyczać od niej ubrania: "Czaicie to? JA NIE OGARNIAM"

Sara Boruc udowodniła w tym roku, że jest prawdziwym rekinem biznesu . O ile wcześniejsze próby "przebranżowienia" kończyły się dla blogerki fiaskiem, założenie własnej marki modowej okazało się istnym strzałem w dziesiątkę . Ciuszki małżonki Artura Boruca wpadły już w oko kilku gwiazdom wielkiego formatu, co - jak wiadomo - jest dla jej marki najlepszą reklamą, jaką można sobie wyobrazić.

Choć odzież The Mannei podbiła serca takich osobistości jak Kendall Jenner, Irina Shayk czy Hailey Bieber , Sara wciąż czuje się niedoceniona na "własnym podwórku". Miesiąc temu projektantka żaliła się, że na więcej serdeczności może liczyć ze strony obcych osób niż tych, które dobrze zna.

Wygląda na to, że niewątpliwe sukcesy na koncie Boruc jednak zmieniły podejście rodzimych gwiazdek do jej marki. W sobotę 36-latka postanowiła pochwalić się na Instagramie kolejnymi ofertami "współpracy" od polskich celebrytek, które pragną wypożyczyć jej projekty uchodzące teraz w branży za ostatni krzyk mody. Nie kryjąc swojego zażenowania, WAG wyjawiła, że niewymienione z nazwiska osoby, o których mowa, mogą pochwalić się grubą zawartością portfela i bez żadnego problemu mogłyby pozwolić sobie na kupno luksusowych ciuszków z metką The Mannei. Żeby było zabawniej, na odmowę Sary owe gwiazdki reagują ponoć złością, a ich zemstą za jest... unfollow.