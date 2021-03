Projektantka Sara Boruc ubolewa nad brakiem gratulacji ze strony koleżanek: "Jakoś tak OMIJAJĄ TEMAT"

Odkąd Sara Boruc postanowiła zostać projektantką, idzie jak burza. Choć co prawda w międzyczasie pojawiły się głosy, jakoby polska WAG miała "inspirować" się projektami czeskiej influencerki, zupełnie nie zniechęca to znanych twarzy do pokazywania się w ubraniach sygnowanych panieńskim nazwiskiem żony bramkarza. W odzieży z The Mannei zdążyły się już publicznie zaprezentować między innymi Kendall Jenner, Irina Shayk czy Hailey Bieber.