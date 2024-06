Sara i Artur Borucowie świętują na Capri 10. rocznicę ślubu. Ukochana piłkarza odsłoniła UMIĘŚNIONY BRZUCH (FOTO)

Artur Boruc przed laty rozwijał karierę w zagranicznych klubach piłkarskich, kiedy to na jego drodze życiowej stanęła Sara. Para pobrała się w 2014 roku, ale do Polski wrócili dopiero w 2020 roku. Sportowiec podpisał wówczas kontrakt z warszawską Legią. Jego kariera dobiegła końca dwa lata później.

Dziś na próżno szukać Boruców na stadionach, ale wciąż znajdują się w kręgu zainteresowania mediów. W chwilach wolnych od obowiązków chętnie opuszczają kraj, aby wypocząć od stołecznego zgiełku. Ostatnio wybrali się do Włoch, gdzie świętowali rocznicę ślubu.

Odkąd Artur Boruc zakończył karierę sportową, wraz z żoną mają znacznie więcej czasu, aby spędzać go tylko we dwoje. Z końcem czerwca małżonkowie świętują 10. rocznicę ślubu i z tej okazji polecieli na włoską wyspę Capri. Z okazji wspólnego święta wybrali się do jednej z lokalnych restauracji, gdzie emerytowany piłkarz obdarował Sarę Boruc ogromnym bukietem kwiatów. Wszystkim pochwaliła się na Instagramie.