Sara James walczy o zwycięstwo w amerykańskim "Mam talent". Media za oceanem typują, KTO WYGRA PROGRAM!

Występ Sary James w amerykańskim "Mam talent" już za nami. W nocy z wtorku na środę czasu polskiego 14-letnia Polka wykonała na scenie hit Kate Bush "Running Up That Hill", co zapewniło jej owacje na stojąco ze strony jurorów. Komentujący również nie ukrywają, że są pod wrażeniem talentu młodej wokalistki i życzą jej zwycięstwa.

Sara James ma szansę wygrać amerykański "Mam talent"?

Choć Sara James może liczyć na przychylność jurorów, w tym Simona Cowella oraz głosy tysięcy internautów, to rzeczywistość bywa brutalna, o czym wiedzą chyba wszyscy uczestnicy popularnych talent shows. Wielu komentujących podkreśla, że "dla nich już wygrała", bo to, czy 14-latka stanie na podium, w dużej mierze zależy teraz od oddanych na nią głosów.

Warto też pamiętać, że Sara ma sporą konkurencję i w żadnym stopniu nie umniejsza to jej talentu. Zasady wyboru zwycięzcy są bezlitosne i tylko jedna osoba może stanąć na podium. Jak to zwykle bywa, sam proces możemy "podejrzeć" w internecie, bo prowadzone są rankingi, w których tamtejsza publika oddaje głosy na swoich faworytów. Choć nie zawsze są one miarodajne, to pokazują z pewnością, jak trudna jest walka o zwycięstwo w programie.

Media typują, kto wygra "America's Got Talent"

Z sondażu prowadzonego na stronie Billboardu dowiadujemy się, że w ich rankingu Sara James zajmuje obecnie 3. miejsce w kolejce do zwycięstwa. Wyprzedają ją Drake Milligan, aktor i piosenkarz znany z roli Elvisa w serialu "Sun Records" oraz grupa Chapel Hart, która wykonuje niezwykle popularną w Stanach muzykę country. Na Sarę oddano na razie 14 procentów głosów, natomiast na jej rywali - odpowiednio 31 i prawie 27.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Rutkowscy jeb*ą biedę, a Wieniawa szokuje strojem

Dość podobnie prezentują się przewidywania w rankingu na stronie TVLine, gdzie Drake ponownie uplasował się przed Sarą, która wylądowała na 3. miejscu. Na szczycie jest z kolei formacja taneczna Mayyas, również jedni z faworytów do zwycięstwa w programie. Chapel Hart znaleźli się z kolei zaraz za Polką.

Przeglądając amerykańskie strony, na których zbierane są opinie internautów oraz ich przewidywania, Sara James wymieniana jest w podobnym towarzystwie. Serwis Serial Updates typuje, że to ona lub grupa Mayyas stanie na podium, dając też szanse duetowi Metaphysic i magikowi Yu Hojinowi. Talent Recap przewiduje, że Polka "zakończy przygodę z programem w top 5", a portal Parade wieszczy scenariusz podobny do rankingu Billboardu, dając pierwszeństwo do wygranej Drake'owi i Chapel Hart.

Myślicie, że to właśnie Sara wyjdzie z tej walki zwycięsko?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.