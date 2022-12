Sara James zaśpiewała z MAMĄ w świątecznym odcinku "Szansy na sukces" (FOTO)

Sara James w zeszłym roku została zwyciężczynią czwartej edycji "The Voice Kids" i stanęła w szranki z innymi uzdolnionymi dziećmi, kiedy to reprezentowała nasz kraj na 19. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Mimo że przez wielu była typowana na zwyciężczynię, to finalnie uplasowała się na drugim miejscu. Nie był to jednak koniec sukcesów młodziutkiej wokalistki, bo w 2022 roku postanowiła podbić Amerykę. James wzięła udział w "America's Got Talent", a swoim wokalem zachwyciła samego Simona Cowella, który zdecydował się wcisnąć złoty przycisk. Producent w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" opowiedział, że ma zamiar pomóc Sarze w jej karierze i w przyszłym roku zaprezentuje jej twórczość jednej z czołowych wytwórni.