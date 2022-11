Kolejny sukces Sary James! 14-latka wystąpi w specjalnej edycji "America's Got Talent"

Mało która polska gwiazda muzyki może poszczycić się takim sukcesem jak Sara James . Zaledwie 14-letnia piosenkarka podbiła serca Amerykanów, demonstrując niesamowity talent w nowym sezonie "America's Got Talent". I choć wygrana przeszła jej koło nosa, nikt nie ma wątpliwości, że to dopiero początek ekspansji zagranicznej kariery młodej wokalistki.

Wygląda na to, że międzynarodowa kariera może przyjść jeszcze szybciej, niż mogłoby się wydawać. Z najnowszych doniesień wynika bowiem, że James znów będzie miała okazję wystąpić w popularnym talent show. Nadawca programu - stacja NBC - ogłosiła, że niebawem ruszy specjalna odsłona "America’s Got Talent" w formacie "All Stars", co oznacza, że do rywalizacji zostaną zaproszeni znani już uczestnicy z różnych edycji muzycznego show.