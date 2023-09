Sara May była "naczelną polską skandalistką". Wycofała się z show biznesu, gdy została mamą. Jak dziś wygląda? (FOTO)

Sara May próbowała swoich sił w muzyce i w polityce. Jej karierze wciąż towarzyszyły skandale

Sara May regularnie obrażała znajomych z branży. Dekadę temu zniknęła z mediów

Nieudana próba zawładnięcia sceną polityczną zmotywowała Sarę May do dalszego rozwoju "kariery" muzycznej. Jej twórczość nadal nie przebijała się do mainstreamu, za to sporym zainteresowaniem cieszył się blog aspirującej gwiazdy, na łamach którego obrażała znajomych z branży. Przypomnijmy, że May porównała wokal Edyty Górniak do "skowytu zdychającego psa", Joannę Krupę utytułowała "etatową cycoliną", a Michała Wiśniewskiego oskarżyła o "robienie z żon maszynek do r*chania". Z czasem skandaliczne wpisy nie robiły już na internautach wrażenia, a Sara w 2013 roku ogłosiła, że znika z mediów.