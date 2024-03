Sarah Ferguson wydała oświadczenie ws. Kate Middleton. Była żona księcia Andrzeja sama walczy z rakiem

Zdrowia ❤️wsz... 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

To dobrze, że Sara wspiera i szanuje, podziwia Kate. Przykro mi, że Sara też choruje na raka, współczuję jej. Ja podziwiałam rok temu brata mamy, wujek kilka miesięcy chorował na raka żołądka, sam wychował 2 dzieci, był dzielny, pokorny, religijny bardzo, codziennie przychodził do niego ksiądz z komunią, potem wujek nie był w stanie jej przyjmować. Przepraszał moją mamę, swoją starszą siostrę, schorowana, że nie może jej pomóc w tym czy w tamtym, dziękowałam nam i innym, którzy go odwiedzali a w pogrzebie uczestniczyło 4 księży, z 4 różnych parafii, wujek jak ja był społecznikiem. Podziwiałam chore dzieci z Marzycielskiej Poczty, ich spokój, życzliwość, uśmiech mimo wszystko.❤️