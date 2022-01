Sarah Jessica Parker i "And Just Like That" w ogniu krytyki za żarty z mieszkanek EUROPY WSCHODNIEJ! "Nie jesteśmy PROSTYTUTKAMI!"

Serialowa kontynuacja Seksu w wielkim mieście okazała się jedną wielką pomyłką. Zarówno krytycy, jak i fani wytykają scenarzystom And Just Like That absolutny brak poczucia humoru, koszmarnie napisane dialogi i krępujące przywiązanie do politycznej poprawności. Co ciekawe jednak, właśnie ta poprawność, choć uwzględnia dosłownie każdą opcję ze spektrum psychoseksualności, nie obejmuje już pewnych nacji. W ostatni czwartek mieszkanki Europy Wschodniej, a dokładniej Rosjanki, zostały potraktowane przez serial w sposób nadzwyczaj mizoginistyczny.

Aby nakreślić Wam delikatnie zaistniałą sytuację, zdradzimy jedynie, że podczas wizyty nowej koleżanki Seemy grana przez Sarah Jessicę Parker Carrie nękana jest hałasami organizowanej piętro niżej imprezy. Główna bohaterka odnotowuje, że gospodyni przyjęcia na schodkach przed jej domem jest piękną młodą dziewczyną o nienagannym stylu.

Zobacz także: "Emily w Paryżu. Sezon 2" (2021) - zwiastun serialu

Chciałabym wiedzieć, jakim cudem w tym wieku ona może sobie pozwolić na to "dobre mieszkanie" pode mną - duma Carrie.

Zajmująca się obrotem nieruchomości Seema ma na to jedną odpowiedź.

Rosyjska prostytutka. (...) Częsty scenariusz, jeśli chodzi o luksusowe nieruchomości.

Jest to doprawdy kuriozalne, że producenci pominęli tak poważny nietakt, gdy przez ostatnie 8 odcinków stąpali na paluszkach, byleby tylko nikogo przypadkiem nie urazić. Kiepski żart naturalnie nie przypadł do gustu fankom serialu pochodzącym z Rosji, które o swoim niezadowoleniu natychmiast poinformowały za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wy nas od prostytutek wyzywacie?! Czekamy na przeprosiny/ Gdzie ta wasza tolerancyjność? Kończy się na rosyjskich kobietach? To zwykła mizoginia/ Rosjanki nie są prostytutkami! Oglądałam ten serial od czasu premiery w 1999 roku. Straszne rozczarowanie/ SJP - upokorzyłaś rosyjskie kobiety. A tak wiele z nich było twoimi fankami - czytamy w komentarzach pod boleśnie nieśmiesznymi wycinkami z ostatniego odcinka.

Zanim ktokolwiek rzuci się do obrony Sarah Jessiki Parker, informujemy, że odtwórczynie wszystkich trzech głównych bohaterek serialu pełnią również role producentek. Oznacza to, że mogły powstrzymać obrzydliwy "żart", gdyby tylko potrafiły na trzeźwo ocenić sytuację.

Jedna z rozgoryczonych fanek pokusiła się o nieco głębszą analizę zjawiska.

"And Just Like That", serial o współczesnych kobietach, przedstawił najbardziej nacjonalistyczne i antyfeministyczne komentarze na temat Rosjanek. Według scenarzystów Rosjanki mogą pozwolić sobie na życie na poziomie, tylko jeśli trudnią się prostytucją. Nie mogą być wyedukowane, pracować jako prawniczki, projektantki czy zarządzać własnym biznesem. Mogą zarabiać tylko przez rozwieranie nóg. Jesteście obrzydliwi. Wstydźcie się.

Trudno nie dopatrzeć się też tu pewnego wzorca. Za produkcję odpowiada niejaki Darren Star. Ten sam, który stworzył powszechnie wyszydzaną Emily w Paryżu, która to w swoim drugim sezonie przedstawiła Ukrainki jako złodziejki.

Oglądacie jeszcze And Just Like That czy już się poddaliście?