Sarah Jessica Parker odpowiada na krytykę siwych włosów: "Mam PRZESTAĆ SIĘ STARZEĆ?"

Hjhhj 30 min. temu zgłoś do moderacji 59 0 Odpowiedz

Niestety wina lezy po stronie kobiet ktore dostosowując sie do zboczen męskich zaczeły sobie wzajemnie wytykac braki-jesli facet by nie ponosil kary to wiekszosc z nich sypiała by z 13 latkami-wszyscy krolowie nie mieli oporow,wczoraj w tv mozna bylo usłyszec o dziewczynkach sprzedanych brzuchatym,siwym prosiakom w zamian za pare groszy.A co robią baby z tym procederem ?faceci siwieja,tyją i łysieja a baby i tak wychodza z siebie by wygladac młodo dla misia ,bo spocony ,stary mis lubi szczuplutkie 20 latki...i jeszcze kobiety nawzajem sie krytykuja....ja niewiem kiedy baby zmądrzeją-mnie ostatnio jedna powiedziala za facet musi byc troche przystojnijszy od diabla i musi miec w domu cieply posilek zawsze wtedy bedzie wracal-??????a niech nie wraca!co to za taryfa ulgowa przystojnijszy od diabła?dosc tego ciagle ustepowania dziadom-rozumienia ich zboczen!!!!my tez chcemy przystojnych,szczupłych i młodych!!!