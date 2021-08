Naburmuszona Sarah Jessica Parker i serialowy "Mr. Big" znowu razem na planie "And Just Like That" (ZDJĘCIA)

Serialowa kontynuacja "Seksu w Wielkim Mieście" jeszcze przed premierą cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów. Najgłośniej bez wątpienia mówi się o obsadzie reaktywowanego po prawie dziesięciu latach serialu. Wiadomo już, że w produkcji nie zobaczymy Kim Cattrall, wcielającej się w uwielbianą przez widzów Samanthę Jones.

Jeszcze do niedawna plotkowano, iż w serialu zabraknie także "Mr. Biga". Ostatecznie okazało się jednak, że Chris Noth powróci w roli ukochanego Carrie Bradshaw.

Niedawno ruszyły zdjęcia do "And Just Like That". W tabloidach regularnie ukazują się więc kolejne zdjęcia aktorów wcielających się w kultowe już postaci paradujących ulicach Nowego Jorku. W poniedziałek fotoreporterom udało się uwiecznić Sarah Jessica Parker i Chrisa Notha podczas pracy nad wspólną sceną.

Kręcąc w obecności paparazzi, para aktorów nie wyglądała na specjalnie zadowoloną - Parker nieustannie posyłała w kierunku ekranowego partnera zirytowane spojrzenia. Nagrywana wówczas scena mogła więc przedstawiać potencjalną kłótnię między serialowymi małżonkami. W mediach nie brakuje pogłosek na temat małżeńskich problemów Carrie i Biga w kontynuacji serialu. Według niedawnych doniesień "Page Six" w "And Just Like That" prawdopodobnie będziemy świadkami rozwodu pary.

Serialowa Carrie Bradshaw klasycznie już nie zawiodła w kwestii stylizacji. Miłośniczka markowych kreacji i szpilek Manolo Blahnika tym razem miała na sobie czarny top, długą spódnicę w grochy oraz torebką z kolorową grafiką. Całość uzupełniła oryginalna opaska imitująca pokaźnych rozmiarów różowego ptaka. "Mr. Big" zaprezentował za to klasyczny garnitur.

Zobaczcie, jak Sarah Jessica Parker i Chris Noth prezentowali się na planie "And Just Like That". Fajnie widzieć ich znowu razem?